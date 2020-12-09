В Башкирии четверо детей отравились хлоркой в бассейне

В Башкирии четверо детей отравились хлоркой в бассейне

Вчера, 19:00ПроисшествияКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Следком Башкирии проводит проверку по факту отравления детей хлоркой в бассейне. Инцидент произошел в городе Учалы, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия 16 детей возрастом от 8 до 12 лет вместе с тренерами занимались в бассейне в городском дворце творчества. В какой-то момент взрослые почувствовали резкий запах хлора, их состояние здоровья ухудшилось, и они сразу вывели детей из бассейна. Позже недомогание настигло четверых детей. Их доставили в больницу.

Медики диагностировали у детей отравление парами хлора. Сейчас несовершеннолетние находятся под присмотром родителей на домашнем лечении.

На месте работают сотрудники полиции, следственного комитета и роспотребнадзора. По результатам экспертиз и опроса свидетелей виновные будут наказаны.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы