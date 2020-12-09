В Башкирии четверо детей отравились хлоркой в бассейне

По версии следствия 16 детей возрастом от 8 до 12 лет вместе с тренерами занимались в бассейне в городском дворце творчества. В какой-то момент взрослые почувствовали резкий запах хлора, их состояние здоровья ухудшилось, и они сразу вывели детей из бассейна. Позже недомогание настигло четверых детей. Их доставили в больницу.