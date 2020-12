В Башкирии четверо детей отравились хлоркой в бассейне

Следком Башкирии проводит проверку по факту отравления детей хлоркой в бассейне. Инцидент произошел в городе Учалы, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия 16 детей возрастом от 8 до 12 лет вместе с тренерами занимались в бассейне в городском дворце творчества. В какой-то момент взрослые почувствовали резкий запах хлора, их состояние здоровья ухудшилось, и они сразу вывели детей из бассейна. Позже недомогание настигло четверых детей. Их доставили в больницу. Медики диагностировали у детей отравление парами хлора. Сейчас несовершеннолетние находятся под присмотром родителей на домашнем лечении. На месте работают сотрудники полиции, следственного комитета и роспотребнадзора. По результатам экспертиз и опроса свидетелей виновные будут наказаны.

