В Башкирии четверо детей отравились хлоркой в бассейне

По версии следствия 16 детей возрастом от 8 до 12 лет вместе с тренерами занимались в бассейне в городском дворце творчества. В какой-то момент взрослые почувствовали резкий запах хлора, их состояние здоровья ухудшилось, и они сразу вывели детей из бассейна. Позже недомогание настигло четверых детей. Их доставили в больницу.
Медики диагностировали у детей отравление парами хлора. Сейчас несовершеннолетние находятся под присмотром родителей на домашнем лечении.
На месте работают сотрудники полиции, следственного комитета и роспотребнадзора. По результатам экспертиз и опроса свидетелей виновные будут наказаны.