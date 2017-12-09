В Уфимском районе браконьеры убили лося
Сегодня, 17:34ПроисшествияНаталья КузнецоваФото: www.ebftour.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Уфимском районе полиция выявила факт незаконной охоты около деревни Подымалово. Двое мужчин убили здесь лося и были пойманы, когда разделывали его тушу.
По предварительным данным, двое жителей 56 и 43 лет из сел Михайловка и Алексеевка разделывали тушу молодого лося и раскладывали его по мешкам. Мужчины передвигались по лесу на дорогостоящем квадроцикле, который не был оформлен согласно требованиям Ростехнадзора и не имел регистрационного номера.
- По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ, - говорится в сообщении МВД Башкирии. - Туша направлена на экспертизу, а дорогостоящий квадроцикл, охотничий карабин, топор изъяты.
В МВД подчеркивают, что на территории Уфимского района запрещена любая охота вне зависимости от сезона охоты и времени года.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей