В Уфимском районе браконьеры убили лося

В Уфимском районе полиция выявила факт незаконной охоты около деревни Подымалово. Двое мужчин убили здесь лося и были пойманы, когда разделывали его тушу.

По предварительным данным, двое жителей 56 и 43 лет из сел Михайловка и Алексеевка разделывали тушу молодого лося и раскладывали его по мешкам. Мужчины передвигались по лесу на дорогостоящем квадроцикле, который не был оформлен согласно требованиям Ростехнадзора и не имел регистрационного номера.

- По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ, - говорится в сообщении МВД Башкирии. - Туша направлена на экспертизу, а дорогостоящий квадроцикл, охотничий карабин, топор изъяты.