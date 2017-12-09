МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погоды 10 декабря

Завтра, 10 декабря, в Башкирии ожидается ухудшение погоды. Местами пройдет небольшой снег, ночью по востоку республики до умеренного, слабая метель.

Как следует из сообщения МЧС Башкирии, порывы ветра могут составить до 17 м/с. На дорогах - гололед, на отдельных участках - ухудшение видимости до 1-2 километров.