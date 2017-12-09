МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погоды 10 декабря
Сегодня, 17:13ПроисшествияНаталья КузнецоваФото: autolynch.ru
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Завтра, 10 декабря, в Башкирии ожидается ухудшение погоды. Местами пройдет небольшой снег, ночью по востоку республики до умеренного, слабая метель.
Как следует из сообщения МЧС Башкирии, порывы ветра могут составить до 17 м/с. На дорогах - гололед, на отдельных участках - ухудшение видимости до 1-2 километров.
МЧС Башкирии рекомендует по возможности не выезжать на автотранспорте, пешеходам быть осторожнее при переходе дорог. Также следует надевать малоскользящую обувь. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.
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