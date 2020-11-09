Житель Башкирии признался в убийстве знакомого из-за оскорбления матери

Житель Башкирии признался в убийстве знакомого из-за оскорбления матери

Вчера, 18:55ПроисшествияАнна КононоваPhoto: СКР по Башкирии
В Башкирии задержали жителя Гафурийского района, подозреваемого в убийстве знакомого, сообщает следственное управление СКР по республике.

По версии следствия, 4 ноября мужчины распивали алкоголь на улице у себя в селе Красноусольский. Во время застолья подозреваемый припомнил потерпевшему, что тот оскорбил его мать. Из-за этого между ними завязалась ссора, в которой первый взял нож и ударил несколько раз в грудь и шею знакомого. Мужчина скончался на месте, а подозреваемый отправился домой к односельчанину, где продолжил пить, затем пошёл домой.

Тело обнаружили 6 ноября и обратились в полицию. В ходе расследования выяснилось, что к убийству причастен 36-летний местный житель, который признался в содеянном. В данное время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, ранее на 49-летнего уфимца было заведено уголовное дело. Мужчину подозревают в убийстве матери, которая не дала сынку бутылку с алкоголем. Тогда мужчина в ходе ссоры нанёс женщине множественные удары деревянной палкой по голове и лёг спать в её квартире. Об убийстве сообщила жена подозреваемого, которой он всё рассказал на утро.

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