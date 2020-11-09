Житель Башкирии признался в убийстве знакомого из-за оскорбления матери

По версии следствия, 4 ноября мужчины распивали алкоголь на улице у себя в селе Красноусольский. Во время застолья подозреваемый припомнил потерпевшему, что тот оскорбил его мать. Из-за этого между ними завязалась ссора, в которой первый взял нож и ударил несколько раз в грудь и шею знакомого. Мужчина скончался на месте, а подозреваемый отправился домой к односельчанину, где продолжил пить, затем пошёл домой.