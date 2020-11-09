В Башкирии от коронавируса скончался известный журналист и поэт Маулит Ямалетдин

Маулит Ямалетдин за всю свою жизнь работал над созданием и выпуском башкирских журналов «Ватандаш» и «Агидель», написал более 20 книг, преподавал детям уроки по игре на курае. Он получил множество наград за литературные достижения и был удостоен почетного звания «Заслуженный деятель искусств РБ».