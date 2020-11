В штате США Северная Каролина неизвестные устроили стрельбу. Есть пострадавшие.

Газета “Известия” сообщает, что инцидент произошел рядом с баптистской церковью. В результате стрельбы погиб один человек и еще несколько получили ранения различной степени тяжести. Отмечается, что сейчас на месте происшествия собралась группа из пятидесяти человек и работают сотрудники правопорядка. Полицейские проводят расследование для установления всех обстоятельств.

