В Уфе загорелось дизтопливо на нефтеперерабатывающем заводе

Сегодня, 9 ноября, в 10.50 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по РБ поступило сообщение о густом черном дыме, который виден над территорией предприятия Башнефть-УНПЗ в районе улицы Ульяновых. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ.

По данным МЧС, на предприятии возникло возгорание дизтоплива на нулевом уровне установки АВТ-6 на площади 20 кв.м.

В тушении участвовали силы и средства пожарных предприятий «Роснефть-Пожарная безопасность», МПЧ «Черниковка», а также подразделений МЧС - в общей сложности около 3- пожарных автомобиле и примерно 80 огнеборцев.

В 11:09 пожар уже был локализован, в 11:12 было ликвидировано и открытое горение.

Погибших и пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается.

Тем временем в соцсетях обеспокоенные горожане публикуют фотографии столба дыма, поднимающегося над нефтезаводом.

- При проведении плановых работ на выведенной в ремонт установке ЭЛОУ-АВТ филиала «Башнефть-УНПЗ» произошло воспламенение остаточного нефтепродукта на вспомогательном оборудовании. Воспламенение без развития пожара было ликвидировано в течение 15 минут. Пострадавших нет, угроза окружающей среде отсутствует. Ущерб оборудованию не нанесен. Причины произошедшего выясняются? - прокомментировали происшедшее в пресс-службе «Башнефти».