В Башкирии глава района освободил осужденного от уголовного наказания
Сегодня, 17:34ПроисшествияМарат ГареевФото: mkset.ru
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Теперь ему самому грозит срок.
Дело, по версии следователей, было в 2016 году. В Мишкинский район на отработку уголовного наказания – обязательных работ – направили мужчину. Но тот не хотел работать, тем более, другая работа была на тот момент, «на Северах», более высокооплачиваемая. Вот он и попросил главу администрации одного из сельсоветов проставить ему «восьмерки» в табели учета рабочего времени.
Теперь чиновнику самому грозит уголовное наказание сразу по двум статьям – за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог. Будет забавно и вполне логично, если ему тоже назначат обязательные работы.
Расследование проводят следователи республиканского управления Следственного комитета России.
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