В Башкирии глава района освободил осужденного от уголовного наказания

Дело, по версии следователей, было в 2016 году. В Мишкинский район на отработку уголовного наказания – обязательных работ – направили мужчину. Но тот не хотел работать, тем более, другая работа была на тот момент, «на Северах», более высокооплачиваемая. Вот он и попросил главу администрации одного из сельсоветов проставить ему «восьмерки» в табели учета рабочего времени.