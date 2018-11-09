В Башкирии чиновника-«решалу» приговорили к штрафу
Сегодня, 17:46ПроисшествияМарат ГареевФото: surb.sledcom.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Он выплатит в бюджет 200 тысяч рублей.
Замглавы Дюртюлинского района Башкирии узнал, что одна из компаний района планирует получить субсидию на развитие в размере 2 миллионов рублей. И решил на этом подзаработать – пообещал руководству предприятия, что за «откат» в 10% он посодействует в решении вопроса.
Директор предприятия поверил и провернул свою махинацию. Чтобы вывести из оборота и со счетов нужную сумму наличности, он заключил фиктивный договор с неким предпринимателем. Полученные и «отмытые» деньги он передал чиновнику. Который, конечно же, ничего и не думал делать, чтобы продвинуть просьбу директора фирмы. За что и поплатился.
- Мужчина в суде вину признал. Его приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей, – сказали в пресс-службе СУ СКР по Башкирии.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей