В Уфе в тройном ДТП четыре человека получили травмы

Все четверо были пассажирами "Газели".

Вечером 8 ноября произошла серьезная авария с участием маршрутного автобуса, сообщает «Дорожный патруль Уфа». Водитель за рулем «Tagaz Tager» ехал по улице Софьи Перовской и не уступил дорогу встречной «Газели», поворачивая на Мубарякова. В результате машины столкнулись и внедорожник отбросило в попутный большегруз «ЗИЛ». В ДТП пострадало четыре пассажира автобуса.