В Уфе полиция пресекла акцию дольщиков у Верховного суда

На место проведения пришлось вызывать скорую.

В Уфе полиция пресекла пикет дольщиков ЖСК «Меркурий», которые попытались провести акцию у стен Верховного суда Башкирии, где сегодня должно состояться слушание по уголовному делу в отношении застройщика. Участники акции вышли с плакатами в надежде привлечь внимание общественности к процессу, но так как они не подавали уведомление о проведении акции и нарушили законодательство в части проведения одиночных пикетов (расстояние между участниками было менее 50 метров), полиции пришлось пресечь пикетирование.

Во время беседы с полицейскими одна из участниц пожаловалась на острую боль в области сердца и ей пришлось вызвать скорую помощь.

Уголовное дело в отношении должностных лиц застройщика возбуждено по статье 159 (мошенничество), причём одним из обвиняемых известный уфимцам по делу микрорайона «Солнечный» Наиль Зарипов. В 2017 году он был признан виновным в хищении 700 миллионов рублей у дольщиков «Солнечного», но тогда наказания не последовало из-за истечения срока давности.

14-этажный дом по адресу улица Степана Кувыкина 125/1 начали строить в 2009 году, в 2010 работы были установлены, на тот момент дом был готов на половину, из 14 этажей построили 7.