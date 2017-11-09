В Башкирии закрыли семь нелегальных микрофинансовых организаций

Всего за текущий год по части таких организаций прокуратура внесла 35 представлений.

В 2017 году прокуратура республики выявила более 100 нарушений в сфере потребительского кредитования. Как сообщили в пресс-службе ведомства, территориальные прокуроры пресекли деятельность семи организаций, которые нелегально предоставляли гражданам микрозаймы.

Так, ООО «Микрокредитная компания «КредитЪка» ограничивало заемщиков в возможности погашения займа в безналичной форме, а клиенты ООО «Микрокредитная компания «АТФ 24» не могли запретить кредитору переуступать свои права по договору.

Компания в Стерлитамаке оштрафована на 250 тысяч рублей по статье «Незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов». ООО «Микрокредитная компания «Финансовый центр «Эталон» определило пени в размере 4 процентов от суммы основного долга за каждый день просрочки вместо предусмотренных законом 20 процентов годовых.