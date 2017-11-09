В Башкирии граждане обнаружили в посылке бумажный мусор вместо телефонов
Сегодня, 17:13ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Обманутые покупатели отдали за гаджеты по девять тысяч рублей.
Уфимец обратился в полицию, получив вместо долгожданного телефона бумажный мусор, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Выбрав в интернет-магазине телефон и заплатив за него девять тысяч рублей, уфимец пришел за посылкой на почту, но в фирменной коробке вместо телефона находился нарезанный бумажный мусор.
Аналогичная ситуация произошла с жительницей Гафурийского района, которая получила вместо телефона стоимостью девять тысяч рублей бумажный мусор.
По обоим фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.
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