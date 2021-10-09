В Башкирии водитель иномарки не справился с управлением и погиб

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ, на 133 км автодороги Уфа-Оренбург 50-летний житель Стерлитамака за рулём «Daewoo Nexia», двигаясь со стороны Уфы в направлении Оренбурга, предположительно не справился с управлением и съехал в левый кювет. В результате машина опрокинулась: водитель от полученных травм скончался, 49-летний пассажир — госпитализирован.