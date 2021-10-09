В Башкирии водитель иномарки не справился с управлением и погиб

В Башкирии водитель иномарки не справился с управлением и погиб
В Башкирии водитель иномарки не справился с управлением и погиб
Вчера, 12:58ПроисшествияАндрей КоролевФото: Скриншот с видео ГИБДД по РБ
ДТП произошло в Стерлитамакском районе 8 октября.

8 октября в пятом часу дня в Стерлитамакском районе произошла авария со смертельным исходом.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ, на 133 км автодороги Уфа-Оренбург 50-летний житель Стерлитамака за рулём «Daewoo Nexia», двигаясь со стороны Уфы в направлении Оренбурга, предположительно не справился с управлением и съехал в левый кювет. В результате машина опрокинулась: водитель от полученных травм скончался, 49-летний пассажир — госпитализирован.

Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия произошедшего.

Отметим, что последние профилактические рейды республиканской ГИБДД выявили около 2,5 тыс. нарушений ПДД, а также «позволили отвести угрозу возникновения ДТП, исходившую от 50 нетрезвых водителей».

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