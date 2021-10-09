В Башкирии грузовик насмерть сбил пенсионера

Рано утром 9 октября в Илишевском районе Башкирии произошла авария со смертельным исходом.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ, на 1213 км автодороги Москва-Уфа 50-летний водитель на грузовике "Ман" сбил 74-летнего местного жителя. Пенсионер скончался на месте происшествия.
Со слов водителя, пешеход резко выбежал на проезжую часть в неустановленном месте. Начато разбирательство.
Напомним, за минувшие сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано девять автомобильных аварий, в которых один человек погиб и девять получили травмы различной степени тяжести.