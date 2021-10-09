В Башкирии грузовик насмерть сбил пенсионера

В Башкирии грузовик насмерть сбил пенсионера
В Башкирии грузовик насмерть сбил пенсионера
Вчера, 11:51ПроисшествияАндрей КоролевФото: ГИБДД по РБ
ДТП произошло в Илишевском районе республики.

Рано утром 9 октября в Илишевском районе Башкирии произошла авария со смертельным исходом.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ, на 1213 км автодороги Москва-Уфа 50-летний водитель на грузовике "Ман" сбил 74-летнего местного жителя. Пенсионер скончался на месте происшествия.

Источник - ГИБДД по РБ

Со слов водителя, пешеход резко выбежал на проезжую часть в неустановленном месте. Начато разбирательство.

Напомним, за минувшие сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано девять автомобильных аварий, в которых один человек погиб и девять получили травмы различной степени тяжести.

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