Сотрудника МЧС Башкирии обвинили в халатности, повлекшей гибель 11 пожилых людей

Сотрудника МЧС Башкирии обвинили в халатности, повлекшей гибель 11 пожилых людей
Сотрудника МЧС Башкирии обвинили в халатности, повлекшей гибель 11 пожилых людей
Вчера, 15:00ПроисшествияАндрей КоролевФото: Следственный Комитет РБ
Обвиняемый вину в совершенном преступлении не признал.

Третий отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета России по РБ предъявил обвинение заместителю начальника Учалинского межрайонного отдела управления ГУ МЧС России по РБ в совершении преступления по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).

По версии следствия, в январе 2020 года обвиняемый проверял деятельность АНО «Центр социального обслуживания населения «Дом престарелых (Дом милосердия)» в д. Ишбулдино и выявил там многочисленные нарушения правил пожарной безопасности. Кроме того, организация работала в нарушение действующего законодательства в жилом доме с чрезвычайно высоким риском пожарной опасности: строение фактически использовалось не как жилое помещение, а как специализированный дом престарелых и инвалидов, где на постоянной основе круглосуточно находилось не менее 5 человек с поражением опорно-двигательного аппарата, недостатками зрения, дефектами слуха, а также лица преклонного возраста и временно нетрудоспособные. Все они в случае возникновения пожара были не в состоянии самостоятельно эвакуироваться. В доме отсутствовала противопожарная система безопасности, эвакуационный выход, были нарушения в изоляции электропроводки, эксплуатации обогревательных электроприборов и др.

Тем не менее обвиняемый не принял мер к их пресечению и привлечению виновных к ответственности, что входило в его обязанности, а ограничился письмом в органы прокуратуры с предложением провести прокурорскую проверку. Впоследствии обвиняемый, зная, что она в течение года так и не была проведена, не организовал внеплановую проверку.

Ночью 15 декабря 2020 года в этом доме престарелых произошел пожар, в котором погибли 11 пожилых людей. Обвиняемый вину в совершенном преступлении не признал.

Сейчас следствие завершает расследование. Сообщается, что также будет дана правовая оценка действиям других должностных лиц, ответственных за своевременное принятие мер реагирования.

Напомним, уголовное дело в отношении руководителя «Дома престарелых» было расследовано центральным аппаратом СК РФ. Суд признал виновной руководительницу организации по ч. 3 ст. 238 УК РФ, ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью по оказанию социальных услуг гражданам в течение двух лет.

Материалы по теме:
пожар
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы