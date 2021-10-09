Сотрудника МЧС Башкирии обвинили в халатности, повлекшей гибель 11 пожилых людей

По версии следствия, в январе 2020 года обвиняемый проверял деятельность АНО «Центр социального обслуживания населения «Дом престарелых (Дом милосердия)» в д. Ишбулдино и выявил там многочисленные нарушения правил пожарной безопасности. Кроме того, организация работала в нарушение действующего законодательства в жилом доме с чрезвычайно высоким риском пожарной опасности: строение фактически использовалось не как жилое помещение, а как специализированный дом престарелых и инвалидов, где на постоянной основе круглосуточно находилось не менее 5 человек с поражением опорно-двигательного аппарата, недостатками зрения, дефектами слуха, а также лица преклонного возраста и временно нетрудоспособные. Все они в случае возникновения пожара были не в состоянии самостоятельно эвакуироваться. В доме отсутствовала противопожарная система безопасности, эвакуационный выход, были нарушения в изоляции электропроводки, эксплуатации обогревательных электроприборов и др.