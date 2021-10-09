Сотрудника МЧС Башкирии обвинили в халатности, повлекшей гибель 11 пожилых людей

Третий отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета России по РБ предъявил обвинение заместителю начальника Учалинского межрайонного отдела управления ГУ МЧС России по РБ в совершении преступления по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).
По версии следствия, в январе 2020 года обвиняемый проверял деятельность АНО «Центр социального обслуживания населения «Дом престарелых (Дом милосердия)» в д. Ишбулдино и выявил там многочисленные нарушения правил пожарной безопасности. Кроме того, организация работала в нарушение действующего законодательства в жилом доме с чрезвычайно высоким риском пожарной опасности: строение фактически использовалось не как жилое помещение, а как специализированный дом престарелых и инвалидов, где на постоянной основе круглосуточно находилось не менее 5 человек с поражением опорно-двигательного аппарата, недостатками зрения, дефектами слуха, а также лица преклонного возраста и временно нетрудоспособные. Все они в случае возникновения пожара были не в состоянии самостоятельно эвакуироваться. В доме отсутствовала противопожарная система безопасности, эвакуационный выход, были нарушения в изоляции электропроводки, эксплуатации обогревательных электроприборов и др.
Тем не менее обвиняемый не принял мер к их пресечению и привлечению виновных к ответственности, что входило в его обязанности, а ограничился письмом в органы прокуратуры с предложением провести прокурорскую проверку. Впоследствии обвиняемый, зная, что она в течение года так и не была проведена, не организовал внеплановую проверку.
Ночью 15 декабря 2020 года в этом доме престарелых произошел пожар, в котором погибли 11 пожилых людей. Обвиняемый вину в совершенном преступлении не признал.
Сейчас следствие завершает расследование. Сообщается, что также будет дана правовая оценка действиям других должностных лиц, ответственных за своевременное принятие мер реагирования.
Напомним, уголовное дело в отношении руководителя «Дома престарелых» было расследовано центральным аппаратом СК РФ. Суд признал виновной руководительницу организации по ч. 3 ст. 238 УК РФ, ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью по оказанию социальных услуг гражданам в течение двух лет.