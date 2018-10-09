В Уфе дерево упало на женщину с собакой

8 октября в 18:44 поступила информация о том, что в лесопарковой зоне за остановкой «УГНТУ» дерево упало на тропинку и задело женщину, сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты Уфы.

Женщина 1977 года рождения гуляла в лесопарке с собакой. Она получила незначительные травмы и от госпитализации отказалась. Собаку увезли в ветеринарную клинику.

Сотрудники городских служб сегодня, 9 октября, распилят и уберут дерево с тропинки. Сейчас выясняются причины инцидента.