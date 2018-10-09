В Польше неизвестные разрушили кладбище советских солдат

По словам главы общественной организации «Курск» (занимается реставрацией памятников СССР) Ежи Тыц, неизвестные разбили надгробия на могилах. Всего было повреждено 21 захоронение. Об этом девятого октября пишет газета «Известия».

Отметим, что данный случай стал уже не первым актом осквернения советских мемориалов в Польше. Так в начале прошлого месяца неустановленные лица совершили попытку подрыва памятника войнам СССР, установленного в 1945 году.