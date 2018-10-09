В Башкирии сорвало крышу военкомата и гимназии

Погибших и пострадавших в результате повреждения кровель нет.
Вчера, 8 октября, в селе Бакалы Бакалинского района из-за сильного ветра в 18 м/с сорвало крышу со здания военкомата, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
Со здания сорвало кровлю площадью 28,8 квадратных метров – профнастил, без повреждения стропил и обрешетка. Сейчас решается вопрос о сроках проведения восстановительных работ. Погибших и пострадавших в результате обрушения кровли нет.
В тот же день в Белебее частично повредилась кровля корпуса №3 Башкирской гимназии-интерната. Срыв крыши никак не повлиял на работу гимназии-интерната. В корпусе проживает 51 человек, в том числе 50 детей. Погибших и пострадавших так же нет.
Напомним, ранее сотрудники МЧС по республике предупредили жителей о сильном ветре и объявили о штормовом предупрепреждении.