В Башкирии сорвало крышу военкомата и гимназии

Вчера, 8 октября, в селе Бакалы Бакалинского района из-за сильного ветра в 18 м/с сорвало крышу со здания военкомата, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Со здания сорвало кровлю площадью 28,8 квадратных метров – профнастил, без повреждения стропил и обрешетка. Сейчас решается вопрос о сроках проведения восстановительных работ. Погибших и пострадавших в результате обрушения кровли нет.

В тот же день в Белебее частично повредилась кровля корпуса №3 Башкирской гимназии-интерната. Срыв крыши никак не повлиял на работу гимназии-интерната. В корпусе проживает 51 человек, в том числе 50 детей. Погибших и пострадавших так же нет.