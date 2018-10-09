В Башкирии пьющая многодетная мать оставила детей на 4 дня в полуразрушенном строении

Многодетная мать из Аургазинского района не заботилась о детях, из-за чего на нее было возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В текущем году безработная злоупотребляющая алкоголем женщина поселилась в заброшенном доме в деревне Наумкино вместе с тремя детьми в возрасте от двух до восьми лет. Несовершеннолетние жили в антисанитарных условиях и голодали.

В сентябре 2018 года она ушла из дома, оставив малышей одних. В течение четырех дней они были без присмотра в полуразрушенном строении. Несколько раз к ним ненадолго заходила бабушка, оставляя еду. Впоследствии она сообщила о случившемся в прокуратуру.

После прокурорского вмешательства дети были доставлены в медицинское учреждение, где их обследовали специалисты. Мать возвратили полицейским.