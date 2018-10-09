В Башкирии осудили девушку за незаконную передачу детализации звонков
Девушка отделалась штрафом в 7 тысяч рублей.
Суд признал виновной 23-летнюю бывшую сотрудницу салона сотовой связи в нарушении тайны телефонных переговоров, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
В апреле текущего года к подсудимой обратилась бывшая коллега с просьбой посмотреть детализацию телефонных соединений одной девушки, которую муж заподозрил в неверности. Девушка согласилась выполнить просьбу, и, загрузив детализацию интересующего номера, сфотографировала ее на телефон и отправила фотографии через приложение «WhatsApp» бывшей коллеге.
Через некоторое время владелец номера увидела фото с детализацией звонков и она обратилась в сотовую компанию.
Суд освободил обвиняемую от уголовной ответственности, как лицо, впервые совершившее преступление, назначив судебный штраф в размере семь тысяч рублей.