В Башкирии осудили девушку за незаконную передачу детализации звонков

В апреле текущего года к подсудимой обратилась бывшая коллега с просьбой посмотреть детализацию телефонных соединений одной девушки, которую муж заподозрил в неверности. Девушка согласилась выполнить просьбу, и, загрузив детализацию интересующего номера, сфотографировала ее на телефон и отправила фотографии через приложение «WhatsApp» бывшей коллеге.