В Амурской области рухнул автомобильный мост

В результате инцидента пострадал один человек. Об этом пишет RNS.

Всего обрушилось два пролета моста. Все случилось когда по мосту проезжал грузовик. Водитель большегруза получил травмы и был госпитализирован в больницу. Сам мост стоял над железной дорогой.

Причины обрушения конструкции пока неизвестны. Сейчас на месте катастрофы работают следователи. Проводится доследственная проверка. Не исключено, что по ее итогам будет возбуждено уголовное дело. Речь идет о возможном несоблюдении правил эксплуатации моста должностными лицами.