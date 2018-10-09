Компания «ННК-Хабаровскнефтепродукт» уличила кибермошенников в недоливе бензина
Схему и самих мошенников удалось быстро вычислить благодаря постоянному тщательному контролю качества на всех АЗС "ННК-Хабаровскнефтепродукт". Компания поделились своим опытом с другими участниками рынка.
На «ННК-Хабаровскнефтепродукт» выявили кибермошенничество на автозаправках, сообщает «Восток Медиа». Бывшие айтишники организации внедрили специальный софт в программное обеспечение, который отображал объемы проданного топлива некорректно. «Остальной» бензин преступники сливали и продавали. Размер ущерба составил около 220 тысяч рублей.
Мы создали рабочую группу, специализирующуюся на предотвращении киберпреступлений. И увеличиваем количество проверок собственных заправок в формате "тайный покупатель". Технологии технологиями, но необходимо проверять все вживую, сообщила гендиректор организации Ирина Носова.
Стоит отметить, что с таким методом высокотехнологического мошенничества сталкиваются почти все нефтяные компании в России. Афера раскрывается из-за внутреннего контроля.
По данным Федерации автовладельцев РФ, недолив топлива выявили у 81 процентов федеральных и крупных региональных сетей, а также у 100 процентов мелкосетевых и частных автозаправок.