Компания «ННК-Хабаровскнефтепродукт» уличила кибермошенников в недоливе бензина

На «ННК-Хабаровскнефтепродукт» выявили кибермошенничество на автозаправках, сообщает «Восток Медиа». Бывшие айтишники организации внедрили специальный софт в программное обеспечение, который отображал объемы проданного топлива некорректно. «Остальной» бензин преступники сливали и продавали. Размер ущерба составил около 220 тысяч рублей.

Мы создали рабочую группу, специализирующуюся на предотвращении киберпреступлений. И увеличиваем количество проверок собственных заправок в формате "тайный покупатель". Технологии технологиями, но необходимо проверять все вживую, сообщила гендиректор организации Ирина Носова.

Стоит отметить, что с таким методом высокотехнологического мошенничества сталкиваются почти все нефтяные компании в России. Афера раскрывается из-за внутреннего контроля.