В реке Белой в Башкирии утонул мужчина во время рыбалки

В Краснокамском районе Башкирии 8 сентября на реке Белой перевернулась лодка с тремя рыбаками, один из них утонул.

Как передает «КП — Уфа», после того, как лодка опрокинулась, двое рыбаков смогли сами доплыть до берега, однако третий мужчина все же утонул. Тело погибшего передали правоохранителям, которые теперь разбираются в причинах случившегося.

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