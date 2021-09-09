В Башкирии незаконно откачивали воду из реки Ольховка в промышленных целях

В Минэкологии Башкирии сообщили о нарушении водного законодательства в Стерлитамаке. В частности, предприятие, которое осуществляло ремонт дороги, незаконно откачивало воду в реке Ольховка для полива дорожного полотна.
Известно, что в отношении должностного лица было возбуждено административное дело по части 1 статьи 8.14 КоАП РФ, также, в ведомстве сообщили, что все материалы переданы в суд.
Напомним, что использовать водные объекты как физическим, так и юридическим лицам разрешено только на основании договора водопользования, в противном случае это нарушение Водного кодекса РФ.