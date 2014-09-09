В Башкирии нарушители ПДД за деньги получали изъятые права
В ходе проверки Госавтоинспекции Давлекановского района Башкирии региональная прокуратура не досчиталась 14 водительских удостоверений. Документы, изъятые сотрудниками ГИБДД у нарушителей правил дорожного движения, должны были храниться в сейфе инспекции. Однако там их не было. Выяснилось, что недобросовестные водители легко могли договориться и вернуть права за денежное вознаграждение.
Так, главу Поляковского сельсовета задержали за езду в пьяном виде и лишили права садиться за руль на полтора года. Однако в этот период мужчина по-прежнему раскатывал на автомашине со своими документами, нарушая правила дорожного движения. При задержании он гордо предъявлял патрульным водительское удостоверение. Позже горе-водитель признался, что получил права обратно всего за 40 тысяч рублей.
Сегодня решается вопрос о возбуждении уголовного преследования в отношении должностных лиц, нарушивших законодательство.
Как сообщили «МКС» в пресс-службе МВД по РБ, после сообщения о пропавших водительских удостоверениях, глава полицейского ведомства назначил служебную проверку в ОВД Давлеканского района. Ревизию проведет служба собственной безопасности. Если информация о продаже автолюбителям прав подтвердится, руководители райотдела будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
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