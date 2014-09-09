В Башкирии нарушители ПДД за деньги получали изъятые права

Так, главу Поляковского сельсовета задержали за езду в пьяном виде и лишили права садиться за руль на полтора года. Однако в этот период мужчина по-прежнему раскатывал на автомашине со своими документами, нарушая правила дорожного движения. При задержании он гордо предъявлял патрульным водительское удостоверение. Позже горе-водитель признался, что получил права обратно всего за 40 тысяч рублей.