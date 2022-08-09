В ГИБДД Уфы назвали причину большой пробки на Демском шоссе

В ГИБДД Уфы назвали причину большой пробки на Демском шоссе
В ГИБДД Уфы назвали причину большой пробки на Демском шоссе
Вчера, 10:44ПроисшествияАзамат НуховФото: 1MI
С трудностями при проезде шоссе в Уфе сегодня столкнулись десятки автомобилистов

Ранее очевидцы сообщали в соцсетях о пробке, возникшей сегодня утром на Дёмском шоссе в Уфе. Среди вероятных причин автомобильного затора называли ДТП. Ситуацию прокомментировали в ГИБДД Уфы.

Как сообщили Mkset вгосавтоинспекции, сегодня утром на Демском шоссе действительно было зарегистрировано ДТП, которое, вероятно, и повлекло за собой затруднения движения на дороге. В ГИБДД уточняют, что авария случилась близ мечети За-фа-за-ихсан.

Отмечается, что инцидент обошёлся без пострадавших — только автомобили получили механические повреждения. Впоследствии на месте происшествия был составлен европротокол.

Ранее Mkset рассказывал о многокилометровой пробке, образовавшейся на одном из въездов в Уфу. В Минтрансе республики сообщили, что причиной возникновения затора также стало ДТП, однако в тот раз в нём пострадало пять человек.

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