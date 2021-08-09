В Башкирии двухлетний малыш утонул в пруду без присмотра взрослых

Трагедия произошла в Чекмагушевском районе, недалеко от села Тайняшево, на пруду Базы. Ребенок гулял вместе со своим старшим трехлетним братом. двухлетний ребенок оказался в пруду, но помочь ему никто не мог, свидетелем этого был лишь его малолетний брат, сообщают в МЧС Башкирии.