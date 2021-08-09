В Башкирии двухлетний малыш утонул в пруду без присмотра взрослых

В Башкирии двухлетний малыш утонул в пруду без присмотра взрослых
В Башкирии двухлетний малыш утонул в пруду без присмотра взрослых
Вчера, 09:06ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Дети в возрасте 2 и 3 года оказались у воды одни.

Трагедия произошла в Чекмагушевском районе, недалеко от села Тайняшево, на пруду Базы. Ребенок гулял вместе со своим старшим трехлетним братом. двухлетний ребенок оказался в пруду, но помочь ему никто не мог, свидетелем этого был лишь его малолетний брат, сообщают в МЧС Башкирии.

Пруд был не оборудованным для купания, в нем были установлены аншлаги о запрете купания. Но дети находились у воды без присмотра родителей, в результате чего и погиб мальчик.

По факту гибели ребенка проводятся оперативно-следственные мероприятия.

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