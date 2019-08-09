Фото: pxhere.com
В Ираке разбился разведывательный американский беспилотник
Вчера, 15:27Происшествия
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К северу от Багдада потерпел крушение разведывательный дрон США под номером 52187.
Несмотря на жесткую посадку беспилотник не получил серьезных повреждений. Об этом информирует RNS.
Предположительно, причиной падения дрона мог стать его перехват или взлом бортовой системы машины.
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