В башкирском селе у полиграфолога из машины украли миллион рублей
Вчера, 15:53ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: Mkset.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Возбуждено уголовное дело.
Подробности рассказали журналисты портала bashnews.ru.
7 августа 36-летний житель Стерлитамака обратился в полицию в связи с хищением средств в размере миллиона рублей и 200 тысяч. По его словам, деньги у него украли из его личного автомобиля «Киа Рио» в селе Кармасан Уфимского района Башкирии. Сами деньги находились в портфеле.
Сотрудники правоохранительных органов, изучив иномарку, обнаружили в ней отпечатки пальцев. Возбуждено уголовное дело.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей