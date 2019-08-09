В башкирском селе у полиграфолога из машины украли миллион рублей

7 августа 36-летний житель Стерлитамака обратился в полицию в связи с хищением средств в размере миллиона рублей и 200 тысяч. По его словам, деньги у него украли из его личного автомобиля «Киа Рио» в селе Кармасан Уфимского района Башкирии. Сами деньги находились в портфеле.