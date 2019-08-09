В Башкирии предотвратили пожар в поезде с газовым конденсатом

Накануне, 8 августа, стало известно о ЧП, случившемся с локомотивом грузового поезда, который перевозил газовый конденсат по маршруту Дёма-Аллагуват. Подробности сообщили в транспортной прокуратуре.

- Возникло задымление, причиной которого оказалось короткое замыкание электропроводки. Локомотивная бригада поезда устранила задымление своими силами, - сообщила старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.

Неисправный локомотив был заменен на резервный, затем поезд с грузом продолжил движение дальше. Остановки движения других составов из-за случившегося не было.