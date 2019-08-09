Полиция арестовала в Киргизии 40 сторонников Атамбаева

Всего на митинг против задержания Атамбаева вышло свыше 1,5 тысяч человек. В полиции рассказали, что нарушители хотели проникнуть в здание Жогорку Кенеша, парламента Киргизии, а также в крупные торговые точки и супермаркеты. Они перекрывали дороги, цеплялись к мирным жителям и нападали на представителей СМИ, пишет RNS.