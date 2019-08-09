Фото: pxhere.com
Полиция арестовала в Киргизии 40 сторонников Атамбаева
Вчера, 15:39Происшествия
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В городе Бишкек задержали 40 человек, сторонников бывшего президента Киргизии Амазбека Атамбаева, принявших участие в беспорядках в ходе акции протеста.
Всего на митинг против задержания Атамбаева вышло свыше 1,5 тысяч человек. В полиции рассказали, что нарушители хотели проникнуть в здание Жогорку Кенеша, парламента Киргизии, а также в крупные торговые точки и супермаркеты. Они перекрывали дороги, цеплялись к мирным жителям и нападали на представителей СМИ, пишет RNS.
В настоящее время органы полиции проводят проверочные мероприятия по всем фактам произошедшего.
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