На причал в Анадыре вышел белый медведь

Специалисты продумывают план действий в случае её возвращения, сообщает газета «Известия».

По словам сотрудника правоохранительных органов, который стал свидетелем происшествия, через некоторое время медведица вошла в море и уплыла. Она не причинила вреда своим присутствием, добавил он.

Учёные отметили, что самка, которой на вид около полутора лет, съела выброшенную на берег нерпу, пока находилась возле причала.