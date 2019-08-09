На причал в Анадыре вышел белый медведь

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Утром 9 августа самка белого медведя вышла к причалу в Анадыре.
Специалисты продумывают план действий в случае её возвращения, сообщает газета «Известия».
По словам сотрудника правоохранительных органов, который стал свидетелем происшествия, через некоторое время медведица вошла в море и уплыла. Она не причинила вреда своим присутствием, добавил он.
Учёные отметили, что самка, которой на вид около полутора лет, съела выброшенную на берег нерпу, пока находилась возле причала.
Медведицу отогнал сотрудник порта. Однако, по мнению охотоведов, она может вернуться на это место вновь.
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