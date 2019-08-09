Густой туман помешал самолетам приземлиться в аэропорту Уфы и вылететь оттуда
Вчера, 12:35ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Самолеты летели из Москвы, Санкт-Петербурга и Стамбула.
Сегодня, 9 августа, стало известно, что из-за густого тумана осложнилась работа уфимского авиаузла. Об этом сообщили в пресс-служба Международного аэропорта «Уфа».
Метеоминимумы экипажей четырех самолетов не позволили приземлиться в нашем аэропорту рейсам авиакомпаний «Северный ветер» и «Аэрофлот» из Москвы, «Нордавиа» из Санкт-Петербурга и «Турецкие авиалинии» из Стамбула. Они были перенаправлены на запасные аэродромы в города Казань и Екатеринбург.
Не повезло и рейсу авиакомпании «Ямал», который должен был вылететь в Ноябрьск. Он задержался на 1 час 35 минут из-за ограниченной видимости.
В целом, по данным пресс-службы, уфимский аэропорт работает в штатном режиме. У остальных рейсов проблем не возникло.
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