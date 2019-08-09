Густой туман помешал самолетам приземлиться в аэропорту Уфы и вылететь оттуда

Сегодня, 9 августа, стало известно, что из-за густого тумана осложнилась работа уфимского авиаузла. Об этом сообщили в пресс-служба Международного аэропорта «Уфа».

Метеоминимумы экипажей четырех самолетов не позволили приземлиться в нашем аэропорту рейсам авиакомпаний «Северный ветер» и «Аэрофлот» из Москвы, «Нордавиа» из Санкт-Петербурга и «Турецкие авиалинии» из Стамбула. Они были перенаправлены на запасные аэродромы в города Казань и Екатеринбург.

Не повезло и рейсу авиакомпании «Ямал», который должен был вылететь в Ноябрьск. Он задержался на 1 час 35 минут из-за ограниченной видимости.