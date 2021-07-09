Житель Уфы планировал совершить теракт в ведомственной больнице сотрудников МВД

Житель Уфы планировал совершить теракт в ведомственной больнице сотрудников МВД
Житель Уфы планировал совершить теракт в ведомственной больнице сотрудников МВД
Вчера, 16:42ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: Mkset.ru
26-летний уфимец планировал совершить теракт, но его планы разрушили сотрудники спецслужб.

Спецслужба на своем сайте сообщила, что 26-летний мужчина по указанию боевиков запрещенной на территории России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» готовил теракт.

Мужчина арендовал дом, в котором сотрудники нашли самодельное взрывное устройство, готовое к применению, и компоненты для создания еще одного. Также силовиками была обнаружена переписка с террористами, в которой и расписывались его замыслы. Сейчас проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

ТАСС сообщает, что молодой человек хотел устроить взрыв в больнице МВД. Об этом он заявил сотрудникам ФСБ после задержания.

– Я изготовил взрывное устройство в целях подрыва больницы сотрудников МВД, – заявил он.

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