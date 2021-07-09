Житель Уфы планировал совершить теракт в ведомственной больнице сотрудников МВД

Мужчина арендовал дом, в котором сотрудники нашли самодельное взрывное устройство, готовое к применению, и компоненты для создания еще одного. Также силовиками была обнаружена переписка с террористами, в которой и расписывались его замыслы. Сейчас проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия.