Житель Уфы планировал совершить теракт в ведомственной больнице сотрудников МВД

Спецслужба на своем сайте сообщила, что 26-летний мужчина по указанию боевиков запрещенной на территории России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» готовил теракт.
Мужчина арендовал дом, в котором сотрудники нашли самодельное взрывное устройство, готовое к применению, и компоненты для создания еще одного. Также силовиками была обнаружена переписка с террористами, в которой и расписывались его замыслы. Сейчас проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия.
ТАСС сообщает, что молодой человек хотел устроить взрыв в больнице МВД. Об этом он заявил сотрудникам ФСБ после задержания.
– Я изготовил взрывное устройство в целях подрыва больницы сотрудников МВД, – заявил он.