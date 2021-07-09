В Уфе автомобиль на скорости улетел в кювет

Сегодня утром в информационно-диспетчерский центр Уфы поступила информация о происшествии на улице Сквозной. Произошло ДТП, очевидцы которого видели, как автомобиль ВАЗ-2114 на скорости улетел в кювет.
Сотрудники поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы оказали первую помощь пострадавшему водителю легковушки. Они провели ему иммобилизацию поврежденной руки и транспортировали его до кареты скорой помощи.
Сейчас выясняются причины и обстоятельства ДТП – сообщает пресс-служба УГЗ по Уфе.