В Башкирии за подделку справок о вакцинации задержали работницу поликлиники

Пресс-служба МВД Башкирии сообщает о выявлении продажи поддельных справок о вакцинации в Стерлитамаке. Так, предприимчивая 33-летняя жительница Стерлитамака и 43-летняя сотрудница поликлиники в разгар пандемии организовали преступный бизнес и продавали поддельные справки по весьма демократичной цене – от 500 до 3,5 тысяч рублей. Сомнительную услугу они предлагали лишь своим знакомым, не рискуя связываться с незнакомцами.