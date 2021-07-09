В Башкирии за подделку справок о вакцинации задержали работницу поликлиники

В Башкирии за подделку справок о вакцинации задержали работницу поликлиники
В Башкирии за подделку справок о вакцинации задержали работницу поликлиники
Вчера, 17:24ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: Mkset.ru
Секретарь поликлиники предоставляла справки своим знакомым за весьма скромное вознаграждение.

Пресс-служба МВД Башкирии сообщает о выявлении продажи поддельных справок о вакцинации в Стерлитамаке. Так, предприимчивая 33-летняя жительница Стерлитамака и 43-летняя сотрудница поликлиники в разгар пандемии организовали преступный бизнес и продавали поддельные справки по весьма демократичной цене – от 500 до 3,5 тысяч рублей. Сомнительную услугу они предлагали лишь своим знакомым, не рискуя связываться с незнакомцами.

Сотрудники полиции также установили и личность мужчины, который приобрел фальшивую справку о вакцинации. Сейчас полиция разыскивает и других клиентов секретаря поликлиники и её «сотрудницы».

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ по факту подделки, изготовления или сбыта поддельных документов.

Напомним, вчера В Уфе был задержан молодой человек, подозреваемый в сбыте поддельных сертификатов о прививке

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