В Башкирии за подделку справок о вакцинации задержали работницу поликлиники

Пресс-служба МВД Башкирии сообщает о выявлении продажи поддельных справок о вакцинации в Стерлитамаке. Так, предприимчивая 33-летняя жительница Стерлитамака и 43-летняя сотрудница поликлиники в разгар пандемии организовали преступный бизнес и продавали поддельные справки по весьма демократичной цене – от 500 до 3,5 тысяч рублей. Сомнительную услугу они предлагали лишь своим знакомым, не рискуя связываться с незнакомцами.
Сотрудники полиции также установили и личность мужчины, который приобрел фальшивую справку о вакцинации. Сейчас полиция разыскивает и других клиентов секретаря поликлиники и её «сотрудницы».
На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ по факту подделки, изготовления или сбыта поддельных документов.
Напомним, вчера В Уфе был задержан молодой человек, подозреваемый в сбыте поддельных сертификатов о прививке