В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего при обвале в шахте

В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего при обвале в шахте
В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего при обвале в шахте
Вчера, 13:48ПроисшествияАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Мужчину нашли под завалами сегодня утром.

Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего при обрушении строящейся шахты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства сегодня, 9 июля.

На месте происшествия работают следователи, а также сотрудники МВД и МЧС. Проводиться осмотр места обрушения, изымается необходимая документация у подрядчика и заказчика. Будут проведены судебные экспертизы. Расследованием займутся также в региональном управлении Ростехнадзора и Гострудинспекции.

— В ходе расследования действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности при выполнении данного вида работ, будет дана правовая оценка, — сообщили в ведомстве.

Напомним, что трагедия произошла накануне что обвал грунта произошел на руднике «Юбилейное» в Хайбуллинском районе накануне, 8 июля. Обвал произошел на горизонте 340 метров. Сегодня утром из-под завалов было извлечено тело 51-летнего машиниста который работал на руднике.

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