В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего при обвале в шахте

На месте происшествия работают следователи, а также сотрудники МВД и МЧС. Проводиться осмотр места обрушения, изымается необходимая документация у подрядчика и заказчика. Будут проведены судебные экспертизы. Расследованием займутся также в региональном управлении Ростехнадзора и Гострудинспекции.