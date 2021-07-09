В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего при обвале в шахте

Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего при обрушении строящейся шахты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства сегодня, 9 июля.
На месте происшествия работают следователи, а также сотрудники МВД и МЧС. Проводиться осмотр места обрушения, изымается необходимая документация у подрядчика и заказчика. Будут проведены судебные экспертизы. Расследованием займутся также в региональном управлении Ростехнадзора и Гострудинспекции.
— В ходе расследования действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности при выполнении данного вида работ, будет дана правовая оценка, — сообщили в ведомстве.
Напомним, что трагедия произошла накануне что обвал грунта произошел на руднике «Юбилейное» в Хайбуллинском районе накануне, 8 июля. Обвал произошел на горизонте 340 метров. Сегодня утром из-под завалов было извлечено тело 51-летнего машиниста который работал на руднике.