Тело машиниста обнаружено под завалами на руднике в Башкирии

В пресс-службе МЧС Башкирии сообщили об обнаружении тела машиниста, который остался под завалами на строящемся руднике «Юбилейный».
Тело мужчины извлекли из кабины погрузочной машины. Ему было 54 года.
Напомним, что обвал грунта произошел на руднике в Хайбуллинском районе накануне, 8 июля. Обвал произошел на горизонте 340 метров. На место происшествия выехали сотрудники МЧС Башкирии. Представитель компании «Башкирская медь», которой принадлежит рудник, отказался дать оперативный комментарий по происшествию.