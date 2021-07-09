Тело машиниста обнаружено под завалами на руднике в Башкирии

Напомним, что обвал грунта произошел на руднике в Хайбуллинском районе накануне, 8 июля. Обвал произошел на горизонте 340 метров. На место происшествия выехали сотрудники МЧС Башкирии. Представитель компании «Башкирская медь», которой принадлежит рудник, отказался дать оперативный комментарий по происшествию.