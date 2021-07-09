Сибай затянуло дымом от лесных пожаров в Челябинской области

В социальных сетях публикуют пугающие фото, как над башкирским Зауральем стоит плотная завеса дыма.
– В регионе объявлен режим ЧС. Некоторые населенные пункты эвакуируют. Ветер играет не в нашу пользу и несет дым прямо на Башкирию. Будем следить за ситуацией, – такую информацию публикует крупный городской паблик.
Информация о запахе гари поступала и вчера, 8 июля. В официальной группе сибайской администрации причины объясняли горением травы в Башкирии и лесопосадки в Челябинской области.
– Уважаемые горожане! В ЕДДС поступают обращения по поводу дыма и запаха гари в городе. Причина - горение травы в Абзелиловском районе (д. Верхнее Абдряшево) и горение травы и лесопосадки в Агаповском районе Челябинской области. Сейчас ветер направлен в сторону нашего города, поэтому на территории Сибая наблюдаются дым и запах гари – объясняли вчера представители администрации города.
Сегодня официальное сообщество Сибайской администрации уже просит жителей соблюдать меры предосторожности и публикует их. В частности, сибайцев просят избегать долгого пребывания на улице, завешивать марлей открытые окна и форточки, а в случае недомогания обратиться к врачу.
Руководитель пресс-службы МЧС по Башкирии Алик Шарафутдинов рассказал, что с 8 июля и по настоящее время от жителей восточной части республики продолжают поступать сообщения о задымлении (смоге, дымке) и едком запахе гари.
– Сообщения приходят из Белорецка, населенного пункта Тирлянский, сёл Серменево, Буганак, Сосновка, из Сибая, Баймакского и Абзелиловского районов республики.
Предположительно смог (дымка) образовался из-за переноса воздушными массами частиц дыма и гари от действующих лесных пожаров из Челябинской области, – рассказал Шарафутдинов.
В МЧС также сообщили, что организован выезд лаборатории для забора проб воздуха на возможное превышение предельной допустимой концентрации загрязняющих веществ. Информация доведена до заинтересованных министерств и ведомств.
МЧС также напомнило о действии с 5 по 25 июля запрета на пребывание в лесах, а также заезд на территорию лесов на авто, который действует в 9 муниципальных образованиях республики.