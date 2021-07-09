Сибай затянуло дымом от лесных пожаров в Челябинской области

– Уважаемые горожане! В ЕДДС поступают обращения по поводу дыма и запаха гари в городе. Причина - горение травы в Абзелиловском районе (д. Верхнее Абдряшево) и горение травы и лесопосадки в Агаповском районе Челябинской области. Сейчас ветер направлен в сторону нашего города, поэтому на территории Сибая наблюдаются дым и запах гари – объясняли вчера представители администрации города.