В Уфе мужчина фиктивно устроил на работу осужденную за наркотики

В Уфе завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя участка управляющей компании по обвинению в коммерческом подкупе, сообщили в следкоме Башкирии.

По версии следствия, 44-летний мужчина, и.о. начальника участка ООО «Трест жилищного хозяйства» в мае этого года фиктивно устроил на работу женщину, осужденную за незаконный оборот наркотиков. Ей заменили часть наказания на исправительные работы.

За свою услугу он попросил 60 тысяч рублей. При этом зарплату он предложил перечислять на банковскую карту, которую он использовал бы сам.

- Женщина сначала согласилась, однако, впоследствии обратилась в правоохранительные органы, - сообщили в следкоме. - В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по Уфе, обвиняемый был задержан с поличным при получении первой части оговоренной суммы в размере 25 тысяч рублей.