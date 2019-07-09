Фото: pxhere.com
В Рыбинском водохранилище сел на мель теплоход с сотнями иностранцев на борту
9 июля, 15:57Происшествия
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В понедельник вечером на Волге теплоход «Викинг Хелльги» сел на мель.
Инцидент произошел в акватории Рыбинского водохранилища в районе поселения Тихвинское. Об этом информирует RNS.
По данным СМИ, в момент посадки на мель на борту «Викинг Хелльги» находились 300 иностранных туристов. Жертв и пострадавших нет.
На место событий оперативно прибыли спасатели и представители аварийных служб. Обследование теплохода показало, что он не получил повреждений. Ремонт «Викинг Хелльги» не нужен. Судно уже сняли с мели.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей