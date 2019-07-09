В Рыбинском водохранилище сел на мель теплоход с сотнями иностранцев на борту

Инцидент произошел в акватории Рыбинского водохранилища в районе поселения Тихвинское. Об этом информирует RNS.

По данным СМИ, в момент посадки на мель на борту «Викинг Хелльги» находились 300 иностранных туристов. Жертв и пострадавших нет.