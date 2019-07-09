Фото: pxhere.com
В Польше утонула игрок женской сборной России по пляжному гандболу
9 июля, 15:57Происшествия
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Накануне в Польше погибла член женской сборной Российской Федерации по пляжному гандболу Екатерина Королёва.
По предварительной версии, 20-летняя девушка утонула в водоеме неподалеку от игровых кортов. Об этом информирует RNS.
Екатерина Королёва принимала участие в чемпионате Европы. Турнир проходил в польском поселке Старе-Яблонки со второго по седьмое июля. Обстоятельства гибели россиянки сейчас выясняют польские полицейские.
Члены Федерации гандбола России выразили свои соболезнования родным и близким Екатерины Королёвой.
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