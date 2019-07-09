В Башкирии узбек-гастарбайтер выкрал четырехлетнюю дочь

У жительницы Кармаскалинского района Лии Нигматуллиной 10 дней назад исчезла четырехлетняя дочь Алина, сообщает «Sobkor02». Мать уверена, что девочку выкрал бывший муж, 51-летний житель Узбекистана Альберт Мамлиев.

Мужчина и девочка исчезли в неизвестном направлении, однако полицейские не торопятся начинать розыск — по их мнению, отец имеет такие же права на ребенка, как и ее мама. По словам матери, до этого мужчина дочерью не интересовался и алиментов не платил. На сегодняшний день он должен 300 тысяч рублей алиментов.

Четырехлетняя Алина практически никогда не видела отца и может быть. по мнению мамы, сильно напугана.

Кроме того, у мужчины нет самого необходимого — документов на ребенка. Значит, ни к врачу, ни в детсад малышку устроить не получится. По словам мамы, Мамлиев выкрал дочку, когда она спала. В это время Алина находилась на попечении дедушки с бабушкой в деревне Сахаево Кармаскалинского района.

— Родители видели, как подъехал бывший муж, забежал в дом и вынес на руках спящую девочку, положил ее за заднее сидение машины и скрылся в неизвестном направлении, — говорит Лия Нигматуллина.

Женщина вызвала полицию, написали заявление на розыск дочери. Но ребенок до сих пор не найден, при этом известна и марка автомобиля, и его номер. У бывшей супруги также имеются все телефонные номера отца Алины. Женщина опасается, что дочь уже могли вывезти из России в Узбекистан.

Фото: sobkor02.ru