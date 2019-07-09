В Башкирии сбежавшего заключенного поймали на заправке
9 июля, 11:35ПроисшествияЗлата ЗуковичФото: Медиахолдинг1Mi
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Об этом сообщает «Рен-ТВ».
В Салавате из колонии-поселения сбежал осужденный. Пропажу обнаружили при проверке заключенных вечером 7 июля.
Сбежавший заключенный — 28-летний беглец Гиндуллин Р. М. Он был приговорен к трем годам лишения свободы за вождение в пьяном виде и должен был выйти из колонии в июне 2021 года.
Мужчину поймали на заправке «Лукойл».
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