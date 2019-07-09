В Башкирии годовалый ребенок утонул в ведре

В селе Иглино вчера днем, 8 июля, произошел несчастный случай с малолетним ребенком, сообщает «Башинформ» со ссылкой на собственный источник.

Мать занималась домашним хозяйством, сидевший в коляске годовалый мальчик сполз с коляски, добрался до ведра с водой, подтянулся за край и окунулся вниз головой. Ребенок захлебнулся и погиб. В таком положении его нашла мать.