В Башкирии годовалый ребенок утонул в ведре
9 июля, 16:49ПроисшествияЗлата ЗуковичФото: Медиахолдинг1Mi
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Мальчик сполз с коляски, дошел до ведра с водой и окунулся в него.
В селе Иглино вчера днем, 8 июля, произошел несчастный случай с малолетним ребенком, сообщает «Башинформ» со ссылкой на собственный источник.
Мать занималась домашним хозяйством, сидевший в коляске годовалый мальчик сполз с коляски, добрался до ведра с водой, подтянулся за край и окунулся вниз головой. Ребенок захлебнулся и погиб. В таком положении его нашла мать.
Отмечается, что семья характеризуется положительно.
По данному факту Следственный комитет по Башкортостану проводит доследственную проверку.
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