Супруг Луизы Хайруллиной из Башкирии проиграл украденные деньги в казино
9 июля, 10:34ПроисшествияФото: gtrk.tv
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Он надеется собрать деньги, чтобы вернуть похищенное банку.
Сюжеты: Дело Луизы
Супруг кассирши, задержанной по подозрению в хищении более 20 миллионов рублей в банке в башкирском городе Салавате, заявил, что проиграл украденные средства в азартных играх, сообщает «РИА Новости».
— Сейчас он намерен поехать в Москву на телевидение, куда его пригласили на программу, и просить у россиян помощи собрать деньги, чтобы вернуть банку. Он не хочет, чтобы его жена оказалась за решеткой, — рассказал собеседник агентства.
Сейчас Луиза Хайруллина содержится в одиночной камере в СИЗО.
Напомним, когда преступницу обнаружили, денег при ней не было. Уголовное дело возбуждено по статье «Присвоение в особо крупном размере». Сотруднице банка грозит до 10 лет лишения свободы.
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