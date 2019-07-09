Супруг Луизы Хайруллиной из Башкирии проиграл украденные деньги в казино

Супруг кассирши, задержанной по подозрению в хищении более 20 миллионов рублей в банке в башкирском городе Салавате, заявил, что проиграл украденные средства в азартных играх, сообщает «РИА Новости».

— Сейчас он намерен поехать в Москву на телевидение, куда его пригласили на программу, и просить у россиян помощи собрать деньги, чтобы вернуть банку. Он не хочет, чтобы его жена оказалась за решеткой, — рассказал собеседник агентства.

Сейчас Луиза Хайруллина содержится в одиночной камере в СИЗО.