«Сенсации из нашей поездки делать не стоит»: В Сибай приехали представители Гринпис
В Сибай сегодня прибыла группа экспертов во главе с членом Совета по развитию гражданского общества при президенте РФ, экспертом российского отделения Greenpeace Григорием Куксиным, сообщается в группе экологических активистов «Сибай, дыши»
В Сибай сегодня, 9 июля, прибыла группа экспертов во главе с членом Совета по развитию гражданского общества при президенте РФ, экспертом российского отделения Greenpeace Григорием Куксиным, сообщается в группе экологических активистов «Сибай, дыши».
В состав группы входит также сотрудник противопожарного проекта Greenpeace, специалист по обводнению Иван Семенов. Эксперты по приглашению сити-менеджера Сибая Рустема Афзалова должны оценить обстановку на Сибайском карьере, где с ноября 2018 года не прекращается тление руды, и в горных выработках Учалинского горнообогатительного комбината (УГОК) группы УГМК.
— Наша задача сейчас, совместно с администрацией и руководством УГОК, оценить, остались ли самые верхние прибортовые очаги тления, если остались, то какова их реальная высота, площадь, температура, можно ли их окончательно ликвидировать дальнейшим подтоплением, или потребуются другие способы. Под другими способами (на случай, если воду по каким-то причинам не получится поднять выше уровня очагов) пока мы как наиболее вероятный вариант понимаем вскрытие очагов из чаши карьера и заливание глинистым раствором.
Но пока нужно измерить точные уровни воды, очагов, кислотность воды, концентрации газов, температуру очагов и воды, оценить возможности спуска в карьер специализированной техники, способной работать в таких условиях (на таких уклонах), — написал на своей странице эксперт российского отделения Greenpeace Григорий Куксин.
— Из этой поездки точно не нужно делать сенсацию и строить вокруг нее какие-то домыслы. Мы приехали не потому, что все стало хуже (независимые оценки загрязнения воздуха, которые ведут активисты группы «Сибай, дыши!» не показывают роста концентраций сернистого газа). И не нужно думать, что от этой поездки станет сразу лучше (сейчас мы только обследуем, если решим, что нужно тушить и придумаем как — приедем уже с техникой примерно через две недели). Для того, чтобы была полная прозрачность во всем, что мы узнаем и решим, мы надеемся, что во всех работах будут участвовать представители группы «Сибай, дыши!», которые смогут подтвердить все наши наблюдения. Для нас очень важно, чтобы в городе было общее между всеми жителями, администрацией и предприятием понимание ситуации и перспектив.