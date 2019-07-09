«Сенсации из нашей поездки делать не стоит»: В Сибай приехали представители Гринпис

— Наша задача сейчас, совместно с администрацией и руководством УГОК, оценить, остались ли самые верхние прибортовые очаги тления, если остались, то какова их реальная высота, площадь, температура, можно ли их окончательно ликвидировать дальнейшим подтоплением, или потребуются другие способы. Под другими способами (на случай, если воду по каким-то причинам не получится поднять выше уровня очагов) пока мы как наиболее вероятный вариант понимаем вскрытие очагов из чаши карьера и заливание глинистым раствором.

— Из этой поездки точно не нужно делать сенсацию и строить вокруг нее какие-то домыслы. Мы приехали не потому, что все стало хуже (независимые оценки загрязнения воздуха, которые ведут активисты группы «Сибай, дыши!» не показывают роста концентраций сернистого газа). И не нужно думать, что от этой поездки станет сразу лучше (сейчас мы только обследуем, если решим, что нужно тушить и придумаем как — приедем уже с техникой примерно через две недели). Для того, чтобы была полная прозрачность во всем, что мы узнаем и решим, мы надеемся, что во всех работах будут участвовать представители группы «Сибай, дыши!», которые смогут подтвердить все наши наблюдения. Для нас очень важно, чтобы в городе было общее между всеми жителями, администрацией и предприятием понимание ситуации и перспектив.