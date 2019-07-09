Луиза Хайруллина из Башкирии выносила миллионы из банка в течение двух лет
Об этом написали в новой группе Вконтакте «Фонд Луизы Хайруллиной».
По версии супруга Луизы Марата, денежные средства из банка выносились последние два года. Всего из банка вынесли 25,5 миллионов рублей.
- Выносить деньги из банка требовал он. Давил на нее, говорил жене сдам тебя в полицию. Деньги ему были нужны для брокерских ставок. С переменным успехом, иногда сразу, иногда более продолжительное время, он спустил на брокерских операциях к концу 18 года более половины суммы. Каждый день он убеждал и давил на жену, просил вынести еще. Вот еще чуть чуть и мы заработаем и все отдадим он говорил. Ко дню побега в банке осталось всего чуть меньше миллиона рублей. Они забрали их и бежали, - написали в группе «Фонд Луизы Хайруллиной».
Напомним, 28 мая 2019 года Луиза Хайруллина с мужем и детьми исчезла вместе с большими деньгами. Около 23 миллионов рублей, по версии правоохранителей, она похитила в банке в башкирском городе Салават. На днях Луизу задержали. Денег у нее при себе не было.