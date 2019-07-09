Луиза Хайруллина из Башкирии не ожидала увидеть родственников на Первом канале
9 июля, 13:35ПроисшествияЗлата ЗуковичФото: http://gtrk.tv/
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Об этом сообщают «Вести-Башкортостан».
Сюжеты: Дело Луизы
Марат Хайруллин вернулся в Салават и обсудил с близкими их участие в передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир», где говорили о пропаже Луизы и всей ее семьи после хищения более 23 миллионов рублей из банка. Супруг Хайруллиной сообщил, что ток-шоу посмотрела и сама Луиза, которая была удивлена появлению там своих родственников.
Напомним, ранее в эфире федерального телеканала родные просили семью Хайруллиных вернуться. В настоящее время, как сообщают РИА Новости, супруг проиграл в казино все украденные средства. Ведетеся следствие.
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