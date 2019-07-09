Луиза Хайруллина из Башкирии не ожидала увидеть родственников на Первом канале

Марат Хайруллин вернулся в Салават и обсудил с близкими их участие в передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир», где говорили о пропаже Луизы и всей ее семьи после хищения более 23 миллионов рублей из банка. Супруг Хайруллиной сообщил, что ток-шоу посмотрела и сама Луиза, которая была удивлена появлению там своих родственников.